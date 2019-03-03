شاهد: مهاجرون يتسلقون عبّارة في ميناء كاليه بفرنسا

صرح مسؤول في منطقة با دو كاليه لرويترز بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت 44 مهاجرا تسلقوا عبَارة أثناء رسوها في ميناء كاليه يوم السبت.

ودلف المهاجرون مساء السبت إلى منطقة الميناء شديدة التحصين واستخدموا سلالم لتسلق ظهر عبَارة وصلت قادمة من دوفر في بريطانيا.

والمهاجرون محتجزون في مقر شرطة كاليه بينما واصل مسؤولو الشرطة يوم الأحد تفتيش العبَارة.

وبحسب تقديرات سلطات المنطقة ومنظمات الإغاثة، يعيش مئات المهاجرين في منطقة كاليه على أمل إيجاد سبيل للسفر إلى بريطانيا.

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