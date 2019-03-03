رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة انتخابات الجزائر: يتعين على جميع المرشحين تقديم أوراق ترشحهم بأنفسهم

قال عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر اليوم الأحد إنه يتعين على كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيا.

وإذا جرى تطبيق ذلك، فإنه ذلك سيعني أنه سيتعين على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) أن يقدم بنفسه أوراق ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الأحد. ولم يظهر بوتفليقة بشكل علني إلا نادرا منذ عام 2013.

وتأتي تصريحات دربال وسط تضارب الأقوال حول إمكانية تقديم أوراق الترشيح عبر المرشحين أنفسهم أو بالإنابة بعد الإعلان عن وصول مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشح الأخير.

وقالت صحيفة "لا تريبيون دو جنيف" السويسرية أن بوتفليقة بقي في مستشفى في جنيف حتى صباح اليوم حيث يجري فحوصات طبية وسط تقارير سابقة عن عودة الطائرة الرئاسية إلى الجزائر دونه.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم "إن إجراءات إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 أبريل المقبل والذي ستنقضي الآجال المحددة له اليوم الأحد عند منتصف الليل محددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في 2016 والذي لا يشترط حضور المترشح شخصيا".