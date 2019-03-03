تراجع الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا

قالت حكومة اسبانيا إن الهجرة غير الشرعية بحرا تراجعت خلال شهر فبراير شباط الماضي، إذ انخفضت الى 930 شخصا وصلوا الشهر المنصرم مقارنة بأكثر من 4000 في يناير كانون الثاني.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي- مارلاسكا أثناء زيارة يوم السبت الى جيب مليلة الاسباني بشمال إفريقيا إن "التوجه الصاعد في الشهور الأخيرة قد انكسر".

كانت اسبانيا نقطة الدخول الرئيسية الى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين العام الماضي، عندما استقبلت ما يزيد على 57 ألف مهاجر قادمين بحرا مقارنة ب21 ألفا في العام 2017.

انتقدت أحزاب المعارضة الحكومة التي يقودها الاشتراكيون لتعاملها الناعم مع الهجرة غير الشرعية. وبعد تبنيها موقفا اكثر ترحيبا بالمهاجرين عن دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي كإيطاليا مثلا، سعت اسبانيا مؤخرا الى تقليص أعداد الوافدين.

ومن المتوقع أن تكون تلك القضية على اجندة انتخابات أبريل نيسان العامة.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

المغرب بوابة التسلل إلى أوروبا.. إحباط 89 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية في 2018

قانون دانماركي جديد يضيق على طالبي اللجوء وحالات لم الشمل

حرب كلامية بين باريس وروما بشأن الهجرة واستغلال أفريقيا