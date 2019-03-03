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سوريا

متشددون سوريون يهاجمون مواقع للجيش السوري الحر في حماة

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
متشددون سوريون يهاجمون مواقع للجيش السوري الحر في حماة
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قال الجيش السوري الحر إن متشددون شنوا هجمات على مواقعه في شمال غرب البلاد يوم الأحد قالوا إنها أسفرت عن مقتل 25 جنديا على الأقل وإصابة آخرين ردا على سقوط قتلى ومصابين مدنيين في قصف من جانب القوات الحكومية في الآونة الأخيرة.

وقال معارضون من فصائل منضوية تحت لواء الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا لرويترز إن عشرات من مسلحي جماعة أنصار التوحيد هاجموا فجرا نقطتين رئيسيتين للجيش قرب قرية مصاصنة بمحافظة حماة بشمال البلاد.

وقال الجيش في بيان إن "عددا" من الجنود قتلوا في هجمات من قبل "إرهابيين" وإن الطقس السيء ساهم في وقوع الهجمات.

وعرض التلفزيون السوري جثثا قالت جماعة أنصار التوحيد إنها لأفراد من مجموعاتها الانتحارية التي فاجأت قوات الجيش في منطقة قريبة من الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة.

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