قوات سوريا الديمقراطية تتوقع "معركة حاسمة" ضد تنظيم داعش

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تضيق الخناق على آخر جيب لتنظيم داعش قرب الحدود مع العراق، إن القوات تتوقع "معركة حاسمة" اليوم الأحد بعد تقدم بطئ.

وقال مرفان قامشلو المتحدث الإعلامي العسكري لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز من على تلة تطل على قرية الباغوز: "نتوقع الصبح تكون معركة حاسمة"، وتابع "قوات داعش لغمت المنطقة بشكل كثيف جدا. آلاف الألغام موجودة على الطرقات في تلك البقعة الصغيرة"، في إشارة إلى قوات تنظيم داعش.

وقد اشتبكت قوات سوريا الديمقراطية مع مسلحي داعش طيلة 18 ساعة داخل الباغوز، بعد أن أجلت المدنيين، مواصلة هجومها قبل يوم أمس مساء الجمعة.

وتقع قرية الباغوز على ضفة نهر الفرات، ويمثل استرجاعها بأيدي قوات سوريا الديمقراطية، حسما لتفوق الجهود الدولية المبذولة منذ أربع سنوات لتحجيم بقايا التنظيم المتطرف، الذي سيبقى بالشك يمثل تهديدا، لأنه يتوقع أن يلجأ لاحقا إلى حرب العصابات، رغم احتفاظه ببعض الأراضي المقفرة والقاحلة، باتجاه غربي البلاد.

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