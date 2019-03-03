مجلس النواب الأمريكي يعجل بتحقيق في احتمال عرقلة ترامب سير العدالة

قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأحد إن اللجنة ستسعى للحصول على وثائق من أكثر من 60 شخصا وكيانا في إطار تحقيق في احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد عرقل سير العدالة وأساء استخدام سلطته.

وقال نادلر لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين بمنظمة ترامب آلين ويسيلبرج ضمن آخرين.

وأضاف أن "مهمتنا حماية سيادة القانون".

جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي رويترز

إقرأ أيضاً:

التحقيق بشأن ترامب وروسيا... ما هو التواطؤ الذي يعاقب عليه القانون؟

ثلاث فضائح تضرب إدارة ترامب في يوم واحد.. ماذا حصل؟

تعرّف على أبرز ما جاء في الشهادة العلنية لمحامي ترامب السابق