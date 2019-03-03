خوان غوايدو سيعود لفنزويلا من الإكوادور

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إنه سيعود للبلاد من الإكوادور، حيث اجتمع مع الرئيس لينين مورينو خلال جولة في دول أمريكا اللاتينية لحشد التأييد.

وأعرب الرئيس مورينو عن دعمه لغوايدو، لإحداث تغيير عميق في فنزويلا على حد قوله. وقد أضحى رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو يحظى منذ أسبايع قليلة باعتراف حوالي 50 دولة، باعتباره رئيسا لفنزويلا مكان نيكولاس مادورو، الذي يحمل مسؤولية إغراق البلاد في أزمة سياسية واقتصدية منذ 2015.

وكان غوايدو أدى زيارات قبل الاكوادور إلى كل من كولومبيا والبرازيل والبراغواي والأرجنتين، متحديا قرار منع من السفر أصدرته بحقه وزارة العدل الفنزويلية.

وقال غوايدو للصحفيين إنه يدعو لاحتجاجات جديدة يومي الاثنين والثلاثاء في فنزويلا، مؤكدا أنه سيعود إلى فنزويلا في غضون الساعات المقبلة قبل انقضاء يوم الإثنين.

وكان أقل من 3 ملايين فنزويلي غادروا البلاد منذ بداية الأزمة، وفق أرقام أصدرتها الأمم المتحدة، وتمثل الاكوادور وكولومبيا والبيرو من دول الاستقبال الرئيسية للمهاجرين الفنزويليين.

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