دراسة: المشروبات الصحية الخالية من السكر قد لا تكون صحيّة كما نعتقد

أظهرت دراسة نشرتها مجلة "أميريكان ستروك" المعنية بالأمراض المتعلقة بالسكتات والجلطات بالتعاون مع مؤسسة أمراض القلب الأمريكية، وجود علاقة بين الافراط باستهلاك المشروبات المحلاة اصطناعيا (دايت صودا وعصائر وغيرها) والخطر المتزايد من الإصابة بالسكتة (الجلطة) وأمراض القلب، وحتى خطر الموت المبكر.

المشروبات التي تستخدم محليات اصطناعية تسوقها الشركات المنتجة على أنها "صحية" نظرا لخلوها من السكر تجنبا للسمنة وغيرها من الاضطرابات المتعلقة بزيادة الوزن، وهو ما يجعلها مفضلة عند البعض رغم ما تحمله من سمعة سيئة. وربما يعود سبب ذلك إلى أنها تشكل بديلا عن المشروب التقليدي الغني بالسكر وهو ما قد يبدو صحي ومشجع للاستهلاك المفرط، والمشروبات الغازية منها على وجه الخصوص.

خلال اثني عشر عاما جمعت الدراسة بيانات عن حوالي 82 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 سنة، ووجدت أن مجموعة النساء اللاتي يستهلكن علبتي مشروب محلّى اصطناعيا أو أكثر يملكن فرصة أعلى بالإصابة بجلطة تصل إلى 23% وترتفع إلى 29% فيما يتعلق بالإصابة بأمراض القلب.

الدراسة أظهرت أيضا أن خطر الاصابة بسكتة ناتجة عن جلطة دموية (خثرة) يرتفع إلى أكثر من الضعفين (2,44 ضعفا) في مجموعة النساء تلك. واللواتي لم يظهرن أية بوادر تتعلق بأمراض القلب أو السكري من قبل. والنسبة تتجاوز ثلاثة أضعاف في حالة النساء ذات الأصول الأفريقية، لكنها تقل بشكل طفيف فيما إذا كانت المرأة تعاني السمنة الزائدة.

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ولم يستطع الباحثون من تحديد المادة المسؤولة عن زيادة المخاطر المتعلقة بالجلطة وأمراض القلب، ويشيرون في دراستهم إلى أن وجود رابط بين استهلاك المحلّيات الاصطناعية وتلك الأمراض قد لا يعني بالضرورة علاقة سببية بينهما.

وفي وقت سابق أظهرت دراسة نشرتها مجلة "ساينس دايركت" للأبحاث الطبية علاقة محتملة بين استهلاك المشروبات الغازية المحلاة اصطناعيا وزيادة خطر التعرض لفقدان الذاكرة أو الخرف المبكر، بل تعدت ذلك وأظهرت احتمالا في أن تكون المشروبات التي تدعي صفة "الصحية" من مسببات البدانة.