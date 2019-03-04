وزير الخارجية القطري: التوصل لحل سياسي في سوريا هو الحل الوحيد

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه بحث الشأن السوري والشأن الليبي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور الدوحة في أول محطة من جولته بالخليج.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف إن التوصل لحل سياسي في سوريا هو الخيار الوحيد للبلد الذي مزقته الحرب. كما دعا للوحدة في ليبيا.

آل ثاني قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص شراء قطر نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي الروسي، وهو اتفاق محتمل أفادت تقارير بأنه أثار معارضة من السعودية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي "هناك مناقشات جارية بشأن شراء عتاد روسي متنوع ولكن ليس هناك تفاهم بعد بخصوص هذا النظام (إس-400) بوجه خاص".

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