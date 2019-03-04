تقرير: أقوى دول العالم في 2019 وثلاث دول عربية في أوّل 20

حافظت الولايات المتحدة الأميركية على مركزها "كأفضل دولة في العالم" في عام 2019، فيما تلاها بعض أقرب حلفائها وبعض "خصومها" التقليديين. والتزم الترتيب، الذي عملت عليه كلّ من شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" ومجموعة "بي آي في" التجارية وجامعة بنسلفانيا، معاييرَ عدة، منها تأثير البلاد السياسي والمالي عالمياً، وعدد الحلفاء الدوليين، والقوة العسكرية، وطريقة إدارة العلاقات الدولية، والحضور الإعلامي العالمي. إضافة إلى المعايير التي تمّ ذكرها، قامت جامعة بنسلفانيا بإجراء استطلاع للرأي شمل أكل من 20.000 شخص في ثمانين دولة حول العالم، وتم أخذ الآراء بعين الاعتبار في عملية الترتيب.

المركز الأول: الولايات المتحدة الأميركية

تصدّرت الولايات المتحدة ترتيب "أفضل الدول في العالم لعام 2019" حيث خلص منجزو التقرير إلى أنها أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، كما أن تأثيرها الثقافي العالمي كبير بفضل شعبية إنتاجها في مجالات عدة مثل الأدب والسينما والموسيقى والبرامج التلفزيونية.

وذكّرت "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" أن بعض الخيارات التي اتخذها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرحت تساؤلات عالمية، ومن ضمنها تساؤلات لدى الحلفاء حول مستقبل الولايات المتحدة في الصراع على زعامة العالم".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب REUTERS/Yuri Gripas

المركز الثاني: روسيا

تعدّ روسيا أكبر دولة من حيث المساحة ولها حدود مع 14 دولة أخرى. بحسب التقرير، ثمة عوامل عدّة أدّت إلى احتلالها المركز الثاني، منها الإرث السوفياتي وكذلك ارتفاع أسعار النفط (سابقاً) الذي أنعش الاقتصاد الروسي، والقوة العسكرية وشخصية الرئيس، فلاديمير بوتين.

فلاديمير بوتين خلال إلقاء كلمة في وزارة الداخلية في موسكو Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

المركز الثالث: الصين

تعتبر الصين أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، كما أن اقتصادها يعتبر القوة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة. وتشهد الصين نمواً اقتصادياً سريعاً، ولكن ملايين من المواطنين لا يزالون يعيشون تحت خطّ الفقر.

مرفأ تجاري في الصين REUTERS/Stringer

المركز الرابع: ألمانيا

تعتبر ألمانيا أكبر دولة أوروبية من حيث تعداد السكان، وهي تتميّز بالمهارة الصناعية. وعلى الرغم من الصعاب التي واجهتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حزبها، وألمانياً بشكل عام - ودفعت بها إلى الاستقالة من رئاسة الحزب – ولكن مع ذلك لا تزال برلين إحدى مدن القرار الأوروبية، ولا تزال تلعب دوراً مهما على الصعيد العالمي.

ميركل في مؤتمر صحفي مع إيمانويل ماكرون في الإليزيه REUTERS/Gonzalo Fuentes

المركز الخامس: بريطانيا

لا تزال بريطانيا تبذل جهداً اقتصادية وسياسياً وعلمياً وثقافياً واسعاً في العالم على الرغم من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، والأزمة التي تواجهها رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، والشك الذي يخيّم على علاقة لندن ببروكسل في المستقبل.

هذا ما خلص إليه التقرير، مضيفاً أن ماضي لندن الاستعماري لا يزال يدفع بها إلى تعزيز تأثيرها الدولي، وأن لندن تعتبر إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.

تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا في مؤتمر لندن REUTERS/Toby Melville

عربياً

المركز التاسع: المملكة العربية السعودية

اعتبرت شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" السعودية بمثابة عملاق الشرق الأوسط، مضيفة أنها دولة كبيرة من حيث المساحة، وغنية. وتستفيد السعودية أيضاً من مكة، حيث يحج إليها ملايين المسلمين سنوياً، وهي تمتلك مخزوناً هائلاً من النفط تصدّره إلى دول عالمية كثيرة. ويضيف التقرير أن المملكة تواجه ضغوطاً دولية على خلفية جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وكم الأفواه وتقييد حرية التعبير.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

المركز الحادي عشر: الإمارات العربية المتحدة

تراجعت المملكة المتحدة مرتبة مقارنة بترتيب السنة الماضية الذي أنجزته شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت". وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن سابقاً أن الاقتصاد الإماراتي يعتبر أحد أبرز الاقتصادات تنافسية من بين الاقتصادات الأخرى في العالم العربية.

بحسب التقرير، إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد يتساوى مع نظيره في الدول الغربية الأكثر تقدماً، كما أن الإمارات، بشكل عام، تعتبر الأكثر ليبرالية في محيطها الخليجي.

منافسة رياضية أخرى تستضيفها الإمارات GIUSEPPE CACACE / AFP

المركز التاسع عشر: العراق

في نسخة العام الماضي، لم يكن العراق من "أقوى الدول عالمياً" ولكن تمّ تصنيفه هذه السنة في المرتبة التاسعة عشر. ويحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العراقي غير مضمون، حتى ولو كانت الدولة من أكبر مصدري النقط عالمياً.

مصفاة نفطية في البصرة العراقية HUSSEIN FALEH / AFP

المركز الرابع والعشرين: قطر

تقول شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" في ترتيبها السنوي إن قطر دولة غنية بالموارد النفطية والغاز وإنها من أغنى الدول عربياً. إضافة إلى ذلك، إن نظام التعليم والعناية الصحية فيها مجانييْن، وهي ستستقبل كأس العالم في 2022، على الرغم من "الفضائح" التي أثيرت حول "طريقة التعامل" مع العمّال المهاجرين إليها.

وتقول قطر إن الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل أربع دول مجاورة منذ 2017 أدى إلى تعزيز اقتصادها ودخولها إلى أسواق تجارية جديدة. وتراجعت قطر 4 مراكز في الترتيب حيث احتلت المركز العشرين في العام الماضي.

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