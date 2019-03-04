تقرير: "فيسبوك" بات قريباً من إطلاق عملة رقمية مشفرة قد تنافس "بتكوين"

ذكرت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" الأميركية العريقة أن عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صار على بعد أشهر من إطلاق عملته الرقمية الخاصة، بعد صدور عدّة تقارير في هذا الشأن.

وبحسب المصدر نفسه، فقد عملت إدارة "فيسبوك" على تشكيل فريق سري مؤلف من 50 موظفاً لدراسة المخطط منذ أيار – مايو في العام الماضي، وذلك بعد التغييرات الجذرية التي حصلت في داخل بيت الشركة.

وتنشر الصحيفة الأميركية الخبر موازاة مع صدور تقارير حول احتمال دمج تطبيق "واتساب" و"مسنجر" وأيضاً "إنستغرام" التي تمتلكها الشركة في المستقبل، ويرى البعض أن عملة "فيسبوك" الرقمية قد يصلح استعمالها عبر كل تلك الوسائل.

غير أن المشكلة تبقى في مكان آخر، إذ يعتقد بعض التقنيين والخبراء الصناعيين أنه من غير الممكن للشركة إطلاق عملة رقمية مشفّرة، لا تديرها بطريقة مباشرة.

ثمة تقنيات كثيرة، يطول الحديث عنها، سمحت لعملاق العملات الافتراضية المشفرة، "بتكوين"، بالانتشار حول العالم، منها تقنية "بلوك تشين" (أي انتقال وإرسال المعلومات عبر الإنترنت بطرق مشفّرة ومن دون رقابة).

تعتبر "بتكويْن" أكثر العملات الافتراضية المشفرة شهرة JACK GUEZ / AFP

و"فيسبوك" حتى الساعة لا يمتلك هذه التقنية رغم قول مديره التنفيذي، مارك زوكربيرغ، في وقت سابق، إنه وجد طريقة لاستخدام هذه التقنية في المنصة الزرقاء.

تعليقاً على ذلك، يقول فيل كين، الذي أشرف بنفسه على تصميم نموذج "بلوك تشين" خصص للهواتف الذكية إن فكرة "فيسبوك" بإطلاق عملته الخاصة ستواجه مصاعب كثيرة، لا بل أنه لا يصدّق أن "فيسبوك" قد يدعم العمل بنظم "بلوك تشين".

بالنسبة إلى كين، "إن العملات الافتراضية المشفرة عملات مفتوحة للجميع، ولا مرجعَ رئيسياً لها، ولا تتقيّد بالرقابة – وكل هذا يتعارض مع نموذج شركات التكنولوجيا الحديثة مثل "فيسبوك"".

وتقول "ذي نيويورك تايمز" إننا أصبحنا على بعد أربعة أشهر من الإطلاق تقريباً.

شركات أخرى تعمل على مشاريع مشابهة

تعمل بعض الشركات الأخرى مثل "تلغرام" و"سيغنال" على إطلاق نسختها الخاصة من العملات الرقمية الافتراضية، ولكنها ستكون أكثر تقليدية، بحسب ما تقوله صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

وأعلنت "تلغرام" في وقت سابق أن عملتها الرقمية المشفرة صارت جاهزة بنسبة 90 بالمئة.