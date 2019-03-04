الجبير: من المبكر إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إنه من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سوريا، مؤكداً أن إعادة فتح السفارة مرتبط بتطور العملية السياسية. وأشار إلى أن بلاده ننتظر نهاية الحرب للمساعدة في إعادة بناء سوريا.

وخلال مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رأى الجبير أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.

"إعادة سوريا للجامعة العربية هيكون مربوط بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية السياسية، وأعتقد إنه لا زال الموضوع مبكر، وأعتقد أن هذه وجهة نظر الجامعة العربية بشكل عام".

من جهة أخرى كشف الوزير السعودي عن أن كندا لم تلغ صفقة السلاح المبرمة في السابق مع المملكة.

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وتناولت مباحثات الجبير مع نظيره الروسي الأوضاع في سوريا واليمن والمنطقة وملفات عدة بينها التطرف والإرهاب. حيث يقوم الوزير الروسي بجولة خليجية تشمل السعودية والكويت والإمارات وقطر.

واستهل الوزير الروسي جولته يوم الأحد بلقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حيث قال الأخير إنه بحث الشأن السوري والشأن الليبي مع الوزير لافروف.