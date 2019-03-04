150 مقاتلا من داعش يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن نحو 150 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا.

وذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية أن 500 شخص غادروا آخر جيب للدولة الإسلامية بشرق سوريا اليوم الاثنين بينهم 150 متشددا استسلموا بعد أن بدأت القوات المدعومة من الولايات المتحدة هجوماً في الأيام الأخيرة.

وقال مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية إن عددا غير معلوم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال متحصنا في آخر جيب للتنظيم في الباغوز.

وكان الجيش العراقي قال في بيان الأسبوع الماضي إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت العراق في الأيام الأخيرة 280 أسيراً من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية العراقيين والأجانب .

وبحسب قيادات عسكرية في قوات سوريا الديمقراطية فإن المعركة الأخيرة ضد داعش كما أسموها تستعيد زخمها بعد تباطؤ سببته عملية إخلاء المدنيين من قرية الباغوز.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: مسلحون يشتبه في انتمائهم لداعش يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية

قائد عسكري كردي: قتال داعش في باغوز قد ينتهي في غضون 5 أيام

الجيش العراقي: قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق 280 مقاتلا عراقيا من داعش