شاهد: معرضٌ لأزياء الكلاب في فنزويلا والبلاد على حافة الهاوية!

في الوقت الذي تشتَّدُ فيه المخاوف داخل فنزويلا من خروج الأزمة التي تعيشها البلاد عن نطاق السيطرة، وجد بعض الفنزويليين أن من غير المنطق أن يبقى الشعب أسير السياسة ودهاتها، فكان أن تفتق ذهنُ البعض منهم على تنظيم مسابقة لأزياء الكلاب في العاصمة كراكاس..

تقول ليبي أرفيلو وهي امرأة فنزويلية يشارك كلبُها في هذه المسابقة: "إنه لأمر رائع أن نترك السياسة جانباً، وندع الأزمات التي تواجهها البلاد حالياً، وليكن لدينا قليلا من المرح نعيشه دون الوقوع في براثن السجالات السياسية".

أما ماركو بوليفار فيقول تعقيباً على هذه الفعالية: "يمكنك التخلص من التوتر هنا، وأن تشارك وتلتقي بالكثير من الناس على مختلف مشاربهم، فهؤلاء الذين يشاركون في هكذا فعاليات سيدركون أن البلاد ليست مرتعاً للأزمات، وإنما هناك مساحات شاسعة فيها للفرح والجمال".