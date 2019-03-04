الحبر الأعظم يعلن فتح الأرشيف السري لبابا الفاتيكان إبّان الحرب العالمية الثانية

أعلن البابا فرنسيس يوم الاثنين أنه قرر فتح الأرشيف السري لفترة بابوية بيوس الثاني عشر خلال الحرب وهو أمر يطالب به اليهود منذ عقود.

وقال بعض اليهود إن البابا بيوس، الذي تولى البابوية من عام 1939 إلى عام 1958، غض البصر عن محارق النازي بعدم الحديث عنها بشكل حازم. وقال الفاتيكان إن البابا بيوس عمل بشكل هادئ من خلف الستار لإنقاذ اليهود ولكيلا يتدهور الوضع. وأعلن البابا فرنسيس أنه سيجري فتح الأرشيف في الثاني من آذار/مارس عام 2020.

العلاقات بين الفاتيكان وإسرائيل كانت شهدت فتوراً إثر اعتراض الأخيرة على نية الفاتيكان تطويب البابا بيوس الثاني عشر، وهي الخطوة الأولى التي تسبق إعلانه قديسا في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وكان البابا بنديكتوس السادس عشر في الشهر الأول من العام 2010 وخلال زيارته إلى كنيس روما تحدث أمام العشرات من اليهود مدافعاً عن البابا بيوس، مشيراً إلى أن الفاتيكان حينها قدم عونا خفيا إلى اليهود وقال "حتى الكرسي الباباوي قام باعمال انقاذ غالبا كانت خلسة وفي الخفاء".

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