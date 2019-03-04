شاهد: احياء اليوم السنوي للصيد وتجارة الفرو في أقصى الشرق الروسي

ما يزال الصيد وتجارة فرو الحيوانات في أقصى الشرق الروسي، جزء من حياة السكان الأصليين من الرحل والحضر. واليوم، وبعيدا عن موسكو بنحو 400 كلم، يتم الاحتفال باليوم السنوي لمعرض تجارة الفرو في شبه جزيرة كامتشاكا، حيث يستمتع الزائرون بعروض من الرقص ووجبات أكلات تقليدية، ويكتشفون ألوانا من ملابس فرو الثعالب والدببة من قبعات ومعاطف، وكذلك أغراضا تذكارية من الخشب والعظام.

وتجلب التظاهرة الصيادين من كل أنحاء المنطقة، وقد اختير أيل كامتشاكا شعارا لهذه السنة. وما تزال الصناعة التقليدية لملابس من الفرو مثل المعاطف والقبعات تجد لها شعبية كبيرة، بفضل ما توفره من دفئ ورفاهية لمستعمليها، والطلبيات من مختلف أنحاء روسيا لا تنتهي على هذه البضاعة.

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