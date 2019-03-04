شاهد: ميانمار تفتتح "متحف الفيلة" بعد تحطيم كمية كبيرة من العاج

قامت سلطات ميانمار أمس، الأحد، بتحطيم كمية كبيرة من العاج المهرب بعد مصادرته، وذلك احتفالاً بـ"يوم الحياة البرية العالمي"، في حديقة ينغون، أكبر مدن البلاد. بموازاة ذلك، تم افتتاح "متحف الفيلية"، حيث تطمح السلطات في أن تقوم خطوة مثل هذه بدور توعَوِيٍّ فيما يتعلّق بالحفاظ على البيئة وأيضاً على الإرث الحيواني. وتعتبر القيلة في ميانمار مهددة بالانقراض حيث يتم اصطيادها من أجل عاجها وجلدها ومن المتوقع انقراضها في ظرف 30 عاماً إذا استمرّت الأمور ما هي عليه اليوم.