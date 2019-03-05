الولايات المتحدة تحذر تركيا من شراء منظومة إس-400 الروسية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا أنها إذا مضت قدما في شراء نظام روسي للدفاع الجوي فإن واشنطن ستضطر لإعادة النظر في مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية "حذرنا تركيا بوضوح من أن شراءها المحتمل (لنظام الدفاع الجوي الروسي) إس-400 سيؤدي إلى إعادة تقييم مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة إف-35 ويهدد احتمال تسليم أسلحة أخرى في المستقبل لتركيا".

على تركيا الاختيار ما بين إف-35 أو إس 400

من جهته أعلن قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال كورتيس سكاباروتي، أنه على تركيا الاختيار بين طائرات "إف-35" أو منظومة "إس-400" الروسية، مؤكدا أنه سيوصي الولايات المتحدة بعدم بيع طائراتها المقاتلة من طراز إف 35 ذات التقنية العالية إليها، إذا مضت أنقرة قدما في خططها لشراء منظومة الصواريخ "إس-400" الروسية .

ولفت سكاباروتي إلى أنه على تركيا أن تعيد النظر في خطتها لشراء منظومة إس 400 من روسيا هذا العام، أو تخسر الطائرات والأنظمة العسكرية الأمريكية الأخرى. وقال إن منظومة "إس- 400" ستكون تهديدًا للطائرة إف 35.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين يزورون تركيا حاليًا لشرح عواقب شراء منظومة "إس- 400".

هذا ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر/كانون أول الماضي على بيع نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت بقيمة 3.5 مليار دولار إلى تركيا. وتم تأجيل تسليم طائرات إف 35 إلى تركيا مع استمرار المفاوضات حول منظومة "إس- 400" .

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