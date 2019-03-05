السجن 8 سنوات لرجل أشعل النار في مشردين بألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية قرارا يقضي بسجن شاب ألماني_روسي لمدة 8 سنوات بتهمة القتل الخطأ ومحاولة القتل والتسبب في ضرر، بعد أن أقدم على صب البنزين على رجلين مشردين وأشعل النيران فيهما أمام محطة قطار في العام الماضي، وتسبب بوفاة أحد الضحيتين متأثرا بجروحه.

وقالت محكمة المقاطعة في برلين إن ألكسندر ت. البالغ من العمر 48 عاما لم يعلن عن اسمه كاملا تماشيا مع لوائح الخصوصية، حكم عليه بالسجن 8 سنوات اليوم الثلاثاء 5 آذار/مارس بسبب الهجوم الذي وقع يوم 22 يوليو/ تموز في محطة ضاحية شونافايد، مشيرة إلى أن دافعه كان الغضب بسبب مشادة سابقة.

وذكرت المحكمة أن السبب وراء وقوع الحادثة بحسب المتهم، أنه كان مخمورا وقت وقوع الحادثة، إلا أنها رفضت حجته بأنه تعثر وأشعل النار في الرجلين عن غير قصد.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

بعد 14 عاما من المطاردة.. القبض على زعيم للمافيا أثناء تناوله الباستا

يونانيون يحاولون نصب صليب لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول لجزيرة ليسبوس

رجل يدعى اختطافه لتجنب دفع 50 ألف دولار