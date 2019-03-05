آلاف السودانيين ينفذون اضرابا عاما ليوم كامل مطالبين البشير بالتنحي

أطلقت جماعات سودانية معارضة إضرابا لمدة يوم واحد من أجل دعم الاحتجاجات الحالية المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

وقال نشطاء إن شوارع في العاصمة الخرطوم ومدين أم دربان باتت خالية من المارة مع التزام آلاف المواطنين بالإضراب. وتحدثوا شريطة التكتم على هويتهم خوفا من الانتقام.

أدت حملة أمنية مكثفة إلى مقتل عشرات المتظاهرين منذ بدء موجة الاحتجاجات الحالية في ديسمبر- كانون أول من العام الماضي. حيث بدأت الاضطرابات بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، وتحولت بسرعة إلى دعوات لاستقالة البشير بعد عقدين قضاهما في السلطة.

ناشطون وإعلاميون سودانيون نشروا صورا على موقع تويتر للشوارع وبعض الشركات والمستشفيات والمدارس وهي تبدو خالية من الناس أو الموظفين، مشيرة إلى مشاركتها بإضراب اليوم الثلاثاء في السودان.

الإضراب بدعوة من "تجمع المهنيين السودانيين"، وهو مظلة لنقابات مهنية مستقلة تقود الاحتجاجات. كما دعا التجمع لمظاهرات حاشدة في الشوارع في وقت لاحق من اليوم.

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