سويسرا تصدر فئة جديدة من الفرنك تعادل ألف دولار

أصدرت سويسرا اليوم الثلاثاء 5 آذار/مارس ورقة واحدة فئة 1000 فرنك سويسري تعادل ألف دولار أمريكي، الورقة باللون الأرجواني والاصفر تعد قيمة للغاية.

وأعلن البنك السويسري اليوم إن النسخة المعدلة من العملة "أصغر وأسهل في التعامل" من سابقتها، بالإضافة إلى تزويدها بـ "سمات تأمين معقدة".

وسوف يتم تداول الورقة النقدية التي تحتوي على مصافحة من جانب والبرلمان السويسري على الجانب الآخر، ابتداء من 13 مارس / أذار.

وتعتبر ورقة ال 1000 فرنك تقليدا قديما في سويسرا التي توصف بأنها صديقة السيولة.

ومع ذلك، فإن نهج الدولة يتناقض مع البنك المركزي الأوروبي، الذي قرر عام 2016 وقف إصدار فئة 500 يورو والتي تبلغ قيمتها حاليا 567 دولارا.

خفض البنك المركزي الأوروبي أكبر ورقة نقدية لليورو وسط مخاوف من أن تصبح أكثر شعبية وانتشارا بين المحتالين وغاسلي الأموال.

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