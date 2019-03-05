العثور على 3 قنابل صغيرة في مطارين ومحطة قطارات بلندن

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها فتحت تحقيقا لمعرفة من أرسل ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن اليوم الثلاثاء.

ولم يُصب أحد بسبب العبوات التي تسببت إحداها في نشوب حريق صغير في مبنى إداري بمطار هيثرو.

وقالت شرطة لندن في بيان "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع".

وتلقت أول بلاغ عن عبوة مريبة في مطار هيثرو الساعة 0955 بتوقيت جرينتش بعدما فتح الموظفون طردا اشتعلت فيه النار.

وفي وقت لاحق جرى التعرف على طرد مشابه في غرفة البريد في محطة قطارات واترلو، أكثر محطات العاصمة ازدحاما، كما عٌثر على ثالث في مكتب بمطار لندن سيتي في شرق العاصمة.

ولم تتأثر الرحلات.

ومستوى التحذير من الإرهاب في بريطانيا عند ثاني أعلى درجة له، وهو ما يعني أن أجهزة الأمن تعتبر أن وقوع هجوم إرهابي مرجح بشدة.

وفي عام 2017، قتلت خمس هجمات إرهابية في لندن ومانشستر 36 شخصا إجمالا.

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يذكر أن السلطات البريطانية كانت ألغت كافة الرحلات من وإلى مطار لندن سيتى، في شهر شباط/فبراير قبل الماضي، عقب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية فى نهر التايمز.

وفي سياق متصل، أوقف المسؤولون في مطار هيثرو بلندن إيقاف الرحلات من المطار/ في الثامن من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد رؤية طائرة مسيرة تحلق بالقرب من أكثر المطارات استقبالا للمسافرين في بريطانيا.