فيديو: بعد أسابيع من المطر خشخاش كاليفورنيا يملأ ربى الطبيعة الأميركية

أزهرت ربى مدينة "لايك إلسينور" الواقعة إلى جنوب شرق لوس أنجلس الأميركية بآلاف أزهار الخشخاش البري، بعد أسابيع ماطرة في الشق الجنوبي لولاية كاليفورنيا.

والخشخاش "الكاليفورني"، البري، يختلف قليلاً من حيث الشكل عن شقائق النعمان، حمراء اللون، المنتشرة في أوروبا وبعض البلدان العربية. وتكمن فرادة الخشخاش في لونه البرتقالي، المائل إلى الذهبي أحياناً.

مشهد مثل الذي نراه في الفيديو غاب لسنوات طويلة بسبب شح المطر، أما هذه السنة، فهو يستحق زيارة سياحية، وهذا ما يأمل فيه رئيس بلدية "لايك إلسينور"، الذي يقدّر أن يجذب الخشخاش آلاف السياح خلال شهر تقريباً...