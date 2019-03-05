رابح أكبر جائزة يانصيب فردية في تاريخ أمريكا يظهر أخيراً ويبقي هويته مجهولة

وأخيراً ظهر رابح بطاقة اليانصيب الأكبر في الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها مليارونصف المليار دولار، بعد خمسة أشهر من التساؤلات حول هويته وحقيقة وجوده وطرح فرضيات تبرر عدم مطالبته بالجائزة حتى الآن.

واختار الفائز المنحدر من ولاية ساوث كارولاينا، أن تبقى هويته مجهولة بالإضافة إلى عقد تسوية تضمن له الحصول على دفعة واحدة فورية تبلغ 877,784,124 دولار، هذا المبلغ هو إجمالي ما سيحصل عليه الفائز قبل الضرائب التي تبلغ 7% لصالح الولاية، و24% بالمئة لصالح الدولة.

هذا المبلغ بحسب لجنة اليانصيب في كاليفورنيا يعد أكبر مبلغ يحظى به شخص واحد في التاريخ الأمريكي، وقالت اللجنة إنها تحترم خيار الفائز بعدم الإعلان عن هويته وقالت إنها لن تدلي بأي تفاصيل ولا حتى إن كان الفائز رجلاً أم امرأة.

وبحسب مسؤولين من اللجنة أيضاً فإن الفائز اشترى قسيمة يانصيب في قرار ارتجالي وليد اللحظة، وحتى سمح لزبون آخر بتجاوزه في الطابور لشراء القسيمة، دون أن يدرك أن هذه اللفتة اللطيفة البسيطة ستقود لنتيجة مذهلة تقدر قيمتها بمليار دولار!

وفي حال لم يظهر الفائز كان المتجر الذي باعه الورقة اليانصيب ليخسر 50 ألف دولار من الجائزة، وكانت ولاية ساوث ارولاينا ستخسر 61 مليون دولار نصيبها من الجائزة.

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