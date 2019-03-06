ثلاث محطات إذاعية كندية توقف بث موسيقى مايكل جاكسون على خلفية اتهامات بتحرشه بأطفال

توقفت ثلاث محطات إذاعة شهيرة في مونتريال عن تشغيل أغنيات مايكل جاكسون نتيجة لاتهامات موجهة للموسيقي الراحل بالتحرش بالأطفال ظهرت الأحد في فيلم وثائقي من إنتاج إتش بي او.

وقالت متحدثة باسم الشركة المالكة للمحطتين الإذاعيتين الناطقتين بالفرنسية "سيكوي" و"ريزم" ومحطة "ذا بيت" الناطقة بالإنجليزية إن موسيقى جاكسون سحبت من قوائم البث بدءاً من صباح الاثنين.

وأضافت كريستين ديكير، المتحدثة باسم كوجيكو، أن التصرف جاء استجابة لردود أفعال المستمعين على الفيلم الوثائقي.

وتابعت أن القرار سيطبق أيضاً على محطات كوجيكو ميديا في الأسواق الأصغر في كيبيك.

وتملك الشركة 23 محطة إذاعية.

الفيلم الوثائقي "الخروج من نيفرلاند" بدأ عرضه الأحد على شاشة إتش بي او. ويتعلق بتفاصيل اتهامات بالانتهاك يقدمها رجلان كانا قد نفيا في الماضي تعرضهما للتحرش على يد جاكسون بل ودعماه أمام السلطات.

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