رئيس النمسا يهدي أمير دولة قطر "كرة قدم"

قدم الرئيس النمساوي فان دير بيلين هدية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته إلى النمسا يوم الثلاثاء.

رئيس النمسا وأمير قطر ا ب

الهدية، وهي كرة قدم، جاءت تعبيرا عن دعم النمسا لقطر في استضافتها مباريات كأس العالم عام 2022، وقال عند استلامه الهوية:"لدينا فريق قوي جدا، أنا فخور به".

ويزور أمير دولة قطر فيينا في إطار مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، في شتى المجالات.

وبدأت قطر منذ إعلان استضافتها للبطولة بمشاريع مختلفة، من ملاعب ومطارات وفنادق ومستشفيات وبنى تحتية لخدمة الآلاف الذين سيصلون لمتابعة هذا الحدث.

وكان يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قد صرح في فبراير الماضي إن قطر تريد جذب المزيد من الشركات الرياضية إلى البلاد، بهدف تطوير قطاع رياضي بقيمة 20 مليار دولار قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

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