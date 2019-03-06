كرنفال ببلجيكا اعتبر معاد للسامية بعد تصوير اليهود يجلسون على أكوام من المال

أثار كرنفال احتفالي على شكل قارب عامَ في شوراع العاصمة البلجيكية بروكسل غضبا واسعا بعد عرض رسوم كاريكاتورية عملاقة لليهود.

القارب العملاق حمل أشخاصا لبسوا زي اليهود المتدينين "الحرديم" يجلسون على أكوام من المال تحويها خزائن آمنة. غنوْا كلمات أثارت الغضب والإدانة.

وقدمت منظمتان يهوديتان في بلجيكا شكوى رسمية ضد المجموعة التي قدمت الأداء الكرنفالي.

المتدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس قال في سؤال عن ازدياد نسبة ما يوصف بمعاداة السامية في أوروبا:

"الأمر ليس محل تفكير، فيما يتعلق بهذه الصور التي نشاهدها في شوراع أوروبا، موقف المفوضية كان ويبقى وسيظل عليه بشكل واضح: نحن نقف بثبات ضد كل أشكال اللاسامية".

وكان عدد من الكنس والمقابر اليهودية تعرضت في الآونة الأخيرة إلى أعمال تخريب ورسم صلبان نازية معقوفة على بوابات الكنس وجدرانها وتهشيم العشرات من القبور اليهودية في شرق فرنسا ما أثار السخط والغضب في فرنسا رسميا وشعبيا.