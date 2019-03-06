كارلوس غصن طليقا بكفالة 9 ملايين دولار ومقيدا بالبقاء في اليابان ومراقبة مصورة

بعد أن اودع الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان اليابانية كارلوس غصن مبلغ ثمانية ملايين وتسعمئة ألف دولار أو مليار ين ياباني كفالة الثلاثاء خرج غصن الأربعاء من أحد السجون اليابانية بعد احتجاز لأكثر من مئة يوم، فيما ينتظر المحاكمة في تهم تتعلق بالفساد وسوء استخدام المال.

قرار المحكمة اليابانية في طوكيو الثلاثاء يمنح غصن بناء موقف دفاعي حصين ضد ما وصفه بالاتهامات غير الموضوعيه، ويعد دفع مبلغ كهذا الأعلى في اليابان يدفعه متهم مقابل إطلاق سراحه، واحتجز غصن الفرنسي اللبناني في غرفة صغيرة منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقررت المحكمة إطلاق سراح رئيس شركات نيسان، رينو وميتسوبيشي موتورز بكفالة بعد ضمانات قدمها فريقه الدفاعي من أن غصن سيبقى في طوكيو، وتسليم جواز سفره لمحاميه وخضوعه لمراقبة واسعة مصورة ومراقبة اتصالاته أيضا.

كانت محكمة يابانية رفضت لثلاث مرات على الأقل الإفراج عن غصن مقابل دفع كفالة مالية.