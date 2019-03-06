هيلاري كلينتون تحسم جدل ترشحها لانتخابات 2020.. وترامب يعلق

المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، حسمت الجدل بخصوص ترشحها للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها عام 2020.

وكان من المتوقع لكلينتون أن تفوز في انتخابات عام 2016، لتصبح أول امرأة تقود الولايات المتحدة، وشكلت خسارتها وفوز ترامب بمقعد الرئاسة صدمة كبيرة.

وقالت كلينتون: "لست مستعجلة، لكنني سأعمل بجد للدفاع عما أؤمن به".

وتابعت كلينتون أنها تحدثت مع عدد من المرشحين الساعين لترشيح الحزب الديمقراطي لهم في انتخابات الرئاسة، وقالت "لا تأخذوا أي شيء كأمر مسلم به، حتى لو كانت لدينا قائمة طويلة من المشكلات الحقيقية والوعود الكاذبة" من إدارة ترامب.

ترامب علق على تصريحات كلينتون بتغريدة:"هيلاري لن تترشح لانتخابات 2020، هل هذا يعني أننا لن نتنافس معا مرة أخرى؟".

عمدة نيويورك السابق ميشيل بلومبرغ بدوره أعلن عن عدم نيته خوض السباق إلى البيت الأبيض، ومع قناعته بقدرته في إزاحة ترامب حسب تعبيره، إلا أنه غير متأكد من حصوله على ترشيح الديمقراطيين.

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وقال بلومبرغ:"بالرغم من أن الوصول إلى كرسي الرئاسة شرف كبير، لكن هدفي الرئيسي كمواطن هو خدمة هذا البلد بأفضل طريقة ممكنة، وهذا ما سأفعله، ومن ضمن هذه الجهود إطلاق مبادرة تدعى "ما وراء الكربون"، متخذا من التغييرات المناخية والتلوث قضية حملته.