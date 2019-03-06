مبادرة إيطالية لمحاربة الجريمة المنظمة عن طريق صناديق منتجات عضوية

يقوم اتحاد شركات تعاونية إيطالية بشحن صناديق منتجات غذائية لمكافحة المنظمات الإجرامية في منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا.

تتكون منظمة Nuova Cooperativa Organizzata وهي جمعية تعاونية جديدة، من حوالي عشرين جمعية تعاونية اجتماعية تمنح موظفيها عملاً من خلال حصاد أراضيهم بالإضافة إلى السكن والدعم الطبي حيث أن العديد منهم ينتمون إلى مجتمعات تكافح من أجل الاندماج. أما المرافق التي يديرونها فهي جزء من المرافق التي صودرت من المنظمة الإجرامية الإقليمية كامورا، تُزرع أراضيهم عضوياً وتُستخدم الفواكه والخضراوات والحبوب لإنتاج الباستا والمربيات وصلصات الباستا للبيع.

وفقاً لإحصائيات الوكالة الوطنية الإيطالية للإدارة ووجهة الأصول المصادرة من الجريمة المنظمة، هناك أكثر من 65 ألف عقار بما في ذلك الأراضي، والشركات، والمباني ومواقع البناء التي تمت مصادرتها من المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء إيطاليا. الأموال التي يتم جمعها من هذه الممتلكات بعد مصادرتها تستخدم لتمويل المبادرات الاجتماعية.

محتويات "صندوق لكامورا" Daniela De Lorenzo

تهدف NCO للمساهمة في النمو المدني في المنطقة، من خلال خلق الأنشطة الاقتصادية وإعادة دمج المناطق التي كانت تحت سيطرة كامورا من خلال أصولها، ومنها مشروع "صندوق لكامورا"، الذي يتضمن بيع الطرود المحتوية على الباستا العضوية والنبيذ والمربى وصلصة الباستا التي تنتجها التعاونيات المختلفة مقابل 25 يورو، وجذب المشروع انتباه منظمة إيطالية في بلجيكا.

جاء هذا المشروع إلى بروكسل في نوفمبر 2017 بفضل فرانكو إيانيلو الذي قرر من خلال منظمته غير الحكومية "ثقافة ضد كامورا" أن يوسع هذه المبادرة من أجل دعم أولئك الذين يقاتلون ضد المنظمات الإجرامية: "الجريمة المنظمة ليست مجرد مشكلة إيطالية، ولكنها طاعون أوروبي" حسب قوله.

وفي عام واحد، بمساعدة بيترو لونيتو وهو عالم وعضو في العديد من الجمعيات الاجتماعية، تمكنت "ثقافة ضد كامورا" من توزيع أكثر من 500 صندوق في بروكسل. وبالنسبة لهما فهو نشاط سياسي واجتماعي، وليس نشاطًا تجاريًا، ولا يأخذون أي نسبة أرباح منه.

بييترو لونيتو وفرانكو إيانيلو مع "صندوق لكامورا" Daniela De Lorenzo

ومن الممكن أيضاً العثور على "صندوق لكامورا " في مطعم إيطالي يملكه اثنان من الأشقاء الذين قرروا جعل مطعمهم نقطة توزيع.

يريد إيانيلو تمديد المبادرة خارج بروكسل، ويأمل من خلال منظمة باريسية لمكافحة الجريمة المنظمة ، أن تصبح فرنسا وجهة الشحن القادمة.

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