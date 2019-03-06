وزير خارجية الكويت: سنسعد بعودة سوريا إلى الجامعة لعربية

قال وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح إن بلاده ستكون "في غاية السعادة" بعودة سوريا إلى "الأسرة العربية"، مشيراً بذلك إلى ما يتردد عن احتمال عودة دمشق من جديد لجامعة الدول العربية.

ويشكل هذا الموقف تحولاً نسبياً في السياسة الكويتية التي كانت تشدد على أن خروج سوريا من جامعة الدول العربية، كان بقرار عربي وعودتها لا تكون إلا بقرار من جامعة الدول العربية. كما يأتي بعد مواقف مشابهة من دولتي البحرين والإمارات من خلال تأكيد المنامة استمرار عمل سفارتها لدى دمشق وقرار الثانية إعادة فتح سفارتها.

وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن سوريا بلد مؤسس في جامعة الدول العربية وهي "دولة محورية في المنطقة ومهمة لأمن واستقرار المنطقة".وأضاف الصباح أن "بدء العملية السياسية وعودة سوريا إلى حياتها الطبيعية، وعودة سوريا الى أسرتها العربية سوف يكون أمراً في غاية السعادة بالنسبة لنا في الكويت".

ويقوم الوزير الروسي بجولة خليجية تشمل السعودية والكويت والإمارات وقطر.