رئيسة مفوضية حقوق الإنسان تبدي حسرتها لرفض إسرائيل تقريراً أممياً حول القتل في غزة

قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إنها تأسف "لرفض" إسرائيل لتقرير الأمم المتحدة عن قتل الجيش الإسرائيلي لمتظاهرين فلسطينيين في قطاع غزة "دون الرد على أي من القضايا الخطيرة جدا التي تمت إثارتها".

وتوصل محققون مستقلون من المنظمة الدولية الأسبوع الماضي إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عندما قتلت 189 فلسطينيا وأصابت أكثر من 6100 خلال احتجاجات مسيرات العدوة الأسبوعية التي اندلعت في 30/أذار/مارس 2018.

وأضافت باشليه مشيرة إلى الذكرى الأولى للاحتجاجات في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان "يجب على جميع الأطراف المعنية ضبط النفس مع اقتراب الثلاثين من اذار/مارس".

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