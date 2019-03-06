شاهد: مزارع إسباني يحول حظيرة للأبقار لساحة تزلج

بعد أن ينتهي من رعي أبقاره والاعتناء بها، يهيء الاسباني بابلو باتو أرضية حظيرة الأبقار في مزرعته في قرية لانوسس شمالي البلاد، ويحولها إلى فضاء لممارسة هوايته المفضلة: رياضة الرولر. ويقوم بابلو بحركات مختلفة ودقيقة تجمع بين السرعة والأناقة، ويقول إن الأبقار التي تقف على جانبي الممر حيث يتدرب، هي جمهوره، وهي لا تنظر إليه بازدراء وإنما تقدر جهده كما يقول. وعندما ينتهي بابلو من واجباته في المزرعة وتنجلي قساوة الطقس الجبلي البارد، فإن بابلو يغادر قريته الصغيرة ليشارك في منافسات، أمام الجماهير الحقيقية.