شاهد: صراع الجمال في باكستان رغم المنع

في عرض رافقته مشاهد احتفالية، نظمت على هامش مهرجان وسط مدينة لايا الباكستانية مباريات لصراع الجمال، الذي يعد جزء من الثقافة المحلية، ومازال يحظى بالشعبية رغم منعه على المستوى الرسمي. ويثير مشهد الجمال وهي تتصارع حماسة المتفرجين، وتمنح في أعقاب كل مباراة جائزة مالية لصاحب الجمل المنتصر مقدارها حوالي 700 دولار. وبحسب القانون الباكستاني فإن جميع المباريات التي تتصارع فيها الحيوانات تعد غير قانونية، علما وأن في باكستان تاريخ طويل من الرياضات الدامية مثل تلك التي تجمع بين الدببة أو الكلاب، التي تجبر على خوض الصراع، بعيد تدريبها لأكثر من سنة، قبل إنزالها إلى الحلبة.