ملكة بريطانيا تحتفل بالذكرى الخمسين لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز

أقامت ملكة بريطانيا إليزابيث حفلا رسميا في قصر باكنغهام اليوم الثلاثاء 5 آذار/مارس بمناسبة الذكرى الخمسين لتنصيب ابنها الأكبر تشارلز أميرا لويلز في يوليو /تموز عام 1958 وكان عمره آنذاك تسع سنوات.

وحضر الحفل أفراد بارزون من الأسرة الملكية، بينهم الأميران وليام وهاري ابنا تشارلز وزوجتهما كيت وميغان، فضلا عن شخصيات من جمعيات خيرية مقرها ويلز في الحفل، هذا وأدى طلاب بكلية ويلز الملكية للموسيقى والدراما عروضا موسيقية. وألقى جاستن ويلبي أسقف كانتربري خطابا في الحفل.