غوغل تقول إن تطبيق "أبشر" السعودي لا يتعارض مع سياساتها

أكد مكتب عضوة مجلس الكونغرس في كاليفورنيا جاكي سبير أن شركة غوغل أعلمت العضوة بأن تطبيق "أبشر" الحكومي في العربية السعودية، لا ينتهك سياسات عملاق الانترنت، وإنه سيظل ضمن تطبيقات غوغل.

وكانت العضوة الديمقراطية واحدة من بين 14 عضوا من الكونغرس طالبوا كلا من غوغل وشركة آبل في رسالة كتابية، بسحب تطبيق "أبشر" من تطبيق آبل ستور، وغوغل بلاي ستور ، والذي يستخدمه الرجال وفق عديد الانتقادات لتتبع النساء ومراقبة وجهات سفرهن، ومنعهن من ذلك إن اقتضى الأمر.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أطلقت تطبيق "أبشر" سنة 2015، وهو يسمح بالاستفادة من نحو 150 خدمة عبر الانترنت (من بينها طلب التأشيرات)، والآراء بشأنه في السعودية منقسمة.

وكانت سبير أعربت قبل بضعة أيام عن استياءها من قراري آبل وغوغل، واعتبرته دون المطلوب، جراء ما اعتبرته العضوة عدم الالتزام بمبادئ حقوق الانسان بالمستوى المطلوب.

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