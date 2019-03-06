تونس تحدد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر

قالت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس يوم الأربعاء إن البلاد ستجري انتخابات برلمانية ورئاسية في السادس من أكتوبر تشرين الأول والعاشر من نوفمبر تشرين الثاني هذا العام.

والانتخابات المقبلة ستكون ثالث انتخابات حرة بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال نبيل بفون رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي "الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 أكتوبر وستكون الدورة الأولى يوم 10 نوفمبر المقبل".

ومن المتوقع أن يكون التنافس قويا بين حزب النهضة الإسلامي وحزب تحيا تونس، وهو حزب جديد زعيمه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، إضافة إلى حزب نداء تونس الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي وكذلك الجبهة الشعبية وحزب التيار الديمقراطي.

ولم يعرف حتى الآن من سيترشح للانتخابات الرئاسية.

وحظي الانتقال الديمقراطي السلس في تونس منذ 2011 بإشادة واسعة، ولكن منذ ذلك الوقت لم تنجح كل الحكومات التونسية المتعاقبة في معالجة الاقتصاد المتعثر وخفض معدلات البطالة. وارتفعت أيضا معدلات التضخم إلى مستوى قياسي مما زاد الشعور بالضيق لدى فئات واسعة من التونسيين.