شاهد: رجال في ملابس نسائية وسيدات في ملابس رعاة بكرنفالات إسبانيا

تشهد العديد من المناطق الإسبانية مهرجانات وكرنفالات تجوب الشوارع والأزقة، بالألوان والرقص والملابس التنكرية متيحة للزوار استكشاف أعراف وعادات وثقافة هذه المناطق.

في كرنفال بيرا مثلاً، يتبادل الرجال والنساء أدوارهم في الموكب، حيث يرتدي الرجال ملابس المربيات كما ترتدي النساء ملابس الرعاة.

أما في كرنفال لازا فتشهد الساحة الرئيسية معركة وهمية بالوحل، حيث يتم قذف قطعة قماش موحلة باتجاه ضحية لا تولي اهتماماً، لتتحول بسرعة إلى حرب طينية شاملة تستمر لأكثر من ساعتين.

في حين يعتبر كرنفال هردانو واحدًا من أكثر الكرنفالات الفريدة ليس فقط في شرق إسبانيا ولكن أيضًا في جميع أنحاء البلاد. واحدة من خصوصيات هذا المهرجان هي أن لديه شخصياته الخاصة مثل "الملك أنترويو" ، الذي يركب حمارًا ويهلل له الناس.