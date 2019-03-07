عمرو واكد يؤكد إدانته بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بواسطة محكمة عسكرية مصرية

قال الممثل المصري المعارض عمرو واكد اليوم الخميس إن محاميه أبلغه أنه أدين بتهمتي "نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة" مضيفاً أن إحدى المحاكم العسكرية المصرية قضت غيابياً بسجنه ثمانية أعوام في قضيتين منفصلتين.

وتحدث واكد في اليومين الماضيين من خلال سلسلة تغريدات عما يواجهه من تهديدات وما وصله عن الأحكام، وقال إنه لا يهاجم الدولة بل من يهاجمها هو من اختصرها في شخصه.

وقال المحامي مالك عدلي إنه طلب المزيد من التفاصيل من السلطات.

وقال واكد، الذي يقيم في برشلونة منذ أكتوبر / تشرين أول 2017، إنه لا يعرف ما هي القضايا المرفوعة ضده.

وأضاف أنه لا يستطيع العودة إلى مصر، ولم يستطع تجديد جواز سفره.

وأرجع واكد أصل المشكلة إلى تغريدة كان قد نشرها عام 2013 تعبر عن موقفه مما يحصل على الأرض في بلاده، ومن المعروف أن النجم المصري من أبرز مؤيدي ثورة 25 يناير.

وواكد سفير للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، وممثل خرج من قيود المحلية ليلعب العديد من الأدوار في أفلام عالمية أبرزها فيلم "سريانا" الذي أنتج عام 2005 ولوسي الذي أنتج عام 2014 وشارك فيه واكد سكارليت جوهانسن البطولة.

للمزيد على يورونيوز:

مصر تفرج عن المصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان" بعد سجنه خمس سنوات

فيديو.. محترف مصري لتعليم المكفوفين فن التصوير: شتان بين النظر والبصيرة

روائيون وكتاب مصريون يلجأون للطبيعة بحثا عن الإلهام والأفكار الجديدة