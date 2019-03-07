تركيا ماضية قدما لشراء صواريخ أس 400 الروسية وترفض التهديدات الأمريكية

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهديدات الأمريكية، بإلغاء صفقة مبيعات طائرات أف 35 ذات التقنية عالية التطور إلى تركيا، قائلا إن بلاده ستمضي قدما لشراء صواريخ أس 400 جو الدفاعية الروسية.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة 24 التلفزيونية يوم الأربعاء، إن تركيا يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار في المستقبل، صفقة شراء صواريخ أس 500 الروسية الأكثر تطورا. وقال أردوغان إن الدفعة الأولى من صواريخ أس 400 ستتسلمها تركيا خلال شهر يوليو/تموز المقبل.

وكان قائد القوات الأمريكية في أوروبا كورتيس سكاباروتي قال للكونغرس الأمريكي، بأنه ينبغي على تركيا العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، أن تراجع خطتها المتعلقة بشراء صواريخ أس 400 من روسيا، أو تتنازل في المستقبل عن شراء الطائرات والأنظمة العسكرية الأمريكية، وأضاف أن استعمال تركيا للصواريخ الدفاعية الروسية أرض جو يمكن أن يهدد طائرات أف-35 الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاءها في منظمة حلف شمال الأطلسي اشتكوا مرار بشأن عملية الشراء التركية، قائلين إنها لا تتطابق مع أنظمة أخرى لدى الحلف وإنها ستشكل تهديدا أمنيا. وعكرت هذه المسألة صفو العلاقات مع أنقرة، إلى جانب التوترات بشأن الحرب في سوريا.

وكانت الولايات المتحدة وافقت على بيع تركيا مائة 100 طائرة أف-35، وهي أحدث طائرات مقاتلة لها من الجيل الخامس، وقد سلمت الولايات المتحدة بالفعل مقاتلتين إلى تركيا، ولكن الكونغرس أمر العام الماضي بتأجيل عمليات التسليم.

وقد نشرت شركة لوكهيد مارتن مؤخرا على موقع تويتر على الانترنت مراحل التطور التي اجتازتها عملية صنع الطائرة أف-35 عبر السنوات الماضية وإلى اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكة وافقت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، على صفقة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الأمريكي إلى تركيا، بقيمة 3.5 مليار دولار.

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