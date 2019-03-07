هواوي ترفع دعوى قضائية على الحكومة الأمريكية بسبب قيود على تعاملاتها

قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية اليوم الخميس 7 مارس إنها أقامت دعوى ضد الحكومة الأمريكية بسبب جزء من مشروع قانون للدفاع أقر العام الماضي ويفرض قيودا على تعاملاتها في الولايات المتحدة.

وقالت هواوي إنها أقامت دعوى أمام محكمة أمريكية في تكساس للطعن على إضافتها إلى قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي. وتقول الشركة إن القيود التي تستهدفها "غير دستورية".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إقناع حلفائها بمنع التعامل مع هواوي زاعمة بوجود مخاطر تتعلق بالتجسس. ونفت هواوي مرارا هذه الادعاءات.

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يذكر أن قانون تفويض الدفاع الوطني الجديد، الذي تقول بكين إنه يستهدف الصين، يقيد عقود الحكومة الأمريكية مع شركات صينية بما فيها هواوي ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.

هذه الخطوة هي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات تتخذها الشركة الصينية رداً علي سعي واشنطن لإقناع الحلفاء بحظر التعامل مع هواوي بدعوى وجود مخاطر تجسس. ونفت هواوي هذه المزاعم مراراً.