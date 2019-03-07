شاهد: القوات الإسرائيلية تهدم بيت أسير فلسطيني غربي رام الله

هدمت القوات الإسرائيلية منزل الفلسطيني عاصم البرغوثي، إثر اقتحامها قرية كوبر قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وقالت حنان البرغوثي خالة الأسير عاصم البرغوثي إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى بيت البرغوثي مرفوقة بنحو أربعين آلية عسكرية وسوت البيت بالأرض.

وكان البرغوثي اعتقلته السلطات الإسرائيلية بداية هذا العام، بتهمة تنفيذ عملية إطلالق نار، أدت إلى مقتل إسرائيليين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حينها اعتقلت إسرائيل أكثر من مائة فلسطيني خلال عملية مطاردة أعقبت الهجوم، وقتلت شقيق البرغوثي.

وفي تقرير سابق قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن طفلا فلسطينيا قتل، خلال عملية إطلاق نار للقوات الإسرائيلية على الحدود.

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