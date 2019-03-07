خامنئي يعين رجل دين محافظين رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا) إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عين رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية يوم الخميس.

وتعيين رئيسي، (58 عاما) الذي يحظى بتأييد الزعيم الأعلى الإيراني، يمكنه من تقويض نفوذ المعتدلين في ظل حكم الرئيس حسن روحاني داخل هيكل السلطة المعقد متعدد الطبقات في إيران.

وقال خامنئي في بيان "أعينك رئيسا للسلطة القضائية... لدرايتك بالقضاء بعد سنوات من الخدمة داخل تلك المنظومة".

ورغم دور رئيسي في الإشراف على إعدام سجناء سياسيين في أواخر الثمانينات، فإن ترقيته ستجعله منافسا محتملا لخلافة خامنئي.

ورئيسي من القيادات الوسطى بين رجال الدين في إيران لكنه يتولى منذ عقود منصبا كبيرا في القضاء الذي يعزز هيمنة رجال الدين على الدولة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

علي خامنئي رويترز

وكان خامنئي عين رئيسي في عام 2016 مسؤولا عن مؤسسة آستان قدس رضوي وهي منظمة دينية تملك مليارات الدولارات وتشرف على تبرعات خاصة بضريح إيراني مقدس في مدينة مشهد بشمال البلاد.

وكان رئيسي، الذي خسر في انتخابات الرئاسة عام 2017 أمام روحاني، شابا حين اندلعت الثورة عام 1979، لكنه صعد سريعا في ظلها.

وفي عام 1988، كان واحدا من بين أربعة قضاة أصدروا قرارات إعدام جماعية بحق يساريين ومعارضين آخرين.

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