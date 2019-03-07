شاهد.. إزالة حواجز أمنية من شوارع ببيروت

جنود لبنانيون انتشروا الأربعاء في شوارع بيروت، لكن هذه المرة لإزالة حواجز خرسانية كثرت في السنوات الأخيرة بسبب الأحداث الأمنية.

فوزيرة الداخلية ريا الحسن بدأت فترة توليها منصب وزير الداخلية بإصدار أوامر بإزالة الحواجز المجاورة لوزارتها، على الطريق الرئيسي في منطقة الصنائع، والتي كانت قد وضعت بعد سلسلة من الحوادث الأمنية في البلاد.

الحواجز التي أزيلت أيضا من منطقة الفردان، وهي منطقة سكنية وتجارية راقية، بعد أن أكدت السلطات أن المنطقة أصبحت أكثر استقرارا، ولم تعد هنالك حاجة لأخذ الاحتياطات.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

فيديو.. المئات يتظاهرن في بيروت ضدّ زواج القاصرات

بيروت تتنفس الصعداء بعد إزالة حواجز أمنية نصبت قبل سنوات

"باص الفرح" في لبنان.. حيث يعيش أطفال الشوارع طفولتهم ولو لحظات

جميل فخري، وهو صاحب متجر في المنطقة قال إنه خلال هذا الأسبوع أزيلت حواجز من منطقة الكورنيش الشهيرة.

وكانت المدينة قد شهدت عددا من تفجيرات السيارات الملغومة والاشتباكات العنيفة في السنوات الأخيرة لكن السلطات اعتبرت الوضع مستقرا مؤخرا بما يكفي لإزالة بعض الإجراءات الأمنية المشددة.

وعبر سياسيون عن فرحتهم بفتح الطرقات، وعن تعاونهم بعد هذا القرار بإزالة الحواجز من أمام مقارهم ومنازلهم.