بوتين يؤكد الكشف عن 600 عميل لمخابرات أجنبية في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجهاز الأمني كشف عن حوالي 600 عميل يتبعون لأجهزة مخابرات أجنبية، كانت مهامهم التجسس وسرقة أسرار روسية.

وقال:"من الواضح أن أجهزة المخابرات هذه تركز جهودها لتحصل على الممكن من الأسرار السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية"، بحسب وكالة تاس، وأضاف:"تماما مثل السنوات الماضية، وربما المحاولات الحالية أكبر، حيث يحاولون التأثير على أحداث محلية".

وفي كلمة ألقاها بوتين في اجتماع لجهاز الأمن الفيدرالي FSB، قال إن أجهزة الأمن كشفت 129 ضابطا، و465 عميلا، لمخابرات أجنبية السنة الماضية حيث تم تجنيدهم للعمل في وكالات استخباراتية أجنبية.

ولم يحدد بوتين الأجهزة التي تحدث عنها، إلا أنه أكد مساعي روسيا لوقف تدخلاتهم وأنشطتهم في البلد، وقال:"بذلوا كل ما بوسعهم للحصول على معلومات سياسية واقتصادية وعلمية وتقنية".

وفي العام الماضي أوقفت الأجهزة الأمنية بول ويلان، وهو مواطن أمريكي بتهمة التجسس، حيث قالت روسيا وقتها إنه ألقي افلقبض عليه بعد تلقيه موادا سرية في موسكو.

ويلان وهو مقيم في ميشيغان، وجندي بحرية سابق، أنكر التهمة.

من جهتها كانت الولايات المتحدة قد أعلنت على لسان المحقق الخاص روبرت مولر كشفها عن محاولات 12 ضابط مخابرات روسي قرصنة الرسائل الالكترونية للحزب الديمقراطي.

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