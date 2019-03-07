شاهد.. صور من قمر اصطناعي لبيوت وأشجار قبل وبعد الإعصار في ألاباما

صور من قمر اصطناعي، تظهر مناطق عديدة في مقاطعة لي، بولاية ألاباما، قبل وبعد الإعصار الذي ضربها يوم الأحد الماضي، مخلفا أكثر من 23 قتيل، و7 مفقودين وأضرار مادية.

وفي مقطع الفيديو هذا، تظهر البيوت على طول أحد الأوتوسترادات، وأجزاء من الغابة، والتي تحولت إلى أنقاض بعد الاعصار، حيث دمر أكثر من 160 منزلا.

وكانت فرق البحث قد نقبت بين أنقاض منازل دمرتها أعاصير اجتاحت الولاية في مطلع الأسبوع بحثا عن سبعة أو ثمانية أشخاص لم يُعرف مصيرهم في أعقاب أدمى سلسلة أعاصير شهدتها الولايات المتحدة منذ 2013.

وبدأت بلدة بيوريغارد الصغيرة الواقعة قرب حدود ولايتي ألاباما وجورجيا حدادا على 23 شخصا تأكد مقتلهم في هذه العواصف كان من بينهم أربعة أطفال وسبعة أشخاص من أسرة واحدة.

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وتراوحت أعمار الضحايا بين ست سنوات و93 سنة حسبما قال بيل هاريس خبير الطب الشرعي بمقاطعة لي كاونتي خلال مؤتمر صحفي في الصباح.

وأدت الأعاصير إلى تدمير منازل متنقلة واقتلاع أشجار ضخمة يوم الأحد برياح بلغت سرعتها 274 كيلومترا في الساعة. وصنف خبراء الأرصاد الجوية أعنف هذه الأعاصير عند المستوى الرابع ضمن مقياس لقوة الأعاصير مؤلف من ستة مستويات يسمى إنهانسيد فوجيتا.

وقالت السلطات إنه بالإضافة إلى من تأكد موتهم، أصيب أكثر من 50 شخصا ما يجعلها أشد الأعاصير منذ أن اجتاح إعصار عنيف منطقة مور في ولاية أوكلاهوما في مايو أيار 2013 مما أدى إلى سقوط 24 قتيلا و375 جريحا.