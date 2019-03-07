شاهد: غزال ضخم يتمشى على سطح مرآب سيارات باحثاً عن سبيل للنزول!

شوهد أيل (غزال موظ) وهو يمشي على سطح مرآب في برنس جورج، كندا في 27 شباط/ فبراير.

في الفيديو الذي سجلته سانديب باهال، إحدى سكان برنس جورج، يظهر الحيوان وهو يمشي على سطح مرآب مسقوف في محاولة للعثور على مخرج.

وقالت باهال لرويترز في رسالة على وسائل الاعلام الاجتماعية إن زوجها لاحظ أولاً وجود الحيوان عندما عاد من العمل وسمع صوتاً حوله بعد أن غادر سيارته.

وقالت باهال لرويترز: "حسب ما رأينا كان هناك لمدة عشر دقائق لكن من المحتمل أنه كان هناك لفترة أطول من ذلك." وأضافت: "بعد ذلك شق طريقه من الخلف بمساعدة شجرة".

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه عندما وصلوا.

وقالت باهال لرويترز إنها لا تعلم كيف صعد الحيوان إلى السطح وأنها لم تر شيئاً مثل هذا من قبل على الرغم من أنه من الشائع رؤية الأيائل بالقرب من مناطق سكنية في كولومبيا البريطانية.

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