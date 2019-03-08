مصر: مقتل 7 أعضاء من حركة حسم وإصابة ضابط في مداهمات أمنية

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قوات الأمن قتلت سبعة أشخاص ينتمون لحركة حسم المتشددة يوم الخميس وأصيب ضابط شرطة في اشتباكين اندلعا أثناء اعتراض شاحنة نقل صغيرة مشتبه بها ومداهمة شقة سكنية كان المسلحون يتخذونها وكراً بمحافظة الجيزة.

وذكر البيان أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد باعتزام عناصر تابعة لحركة حسم زرع عبوة ناسفة في الجيزة المتاخمة للقاهرة عن طريق التنكر في زي عمال كهرباء وباستخدام شاحنة صغيرة، وأنهم يتخذون شقة سكنية في منطقة (6 أكتوبر) وكراً لهم لتصنيع المتفجرات.

وقال البيان إن ثلاثة مسلحين قُتلوا وأُصيب ضابط شرطة بعدما اقتربت قوات الأمن من الشاحنة المشتبه بها وبادر الثلاثة الذين كانوا داخلها بإطلاق النار على القوات.

وأضاف أن اثنين من المسلحين كانا يرتديان زي عمال الكهرباء وأنه عثر مع المجموعة على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبندقية آلية ومسدس وطلقات وأسلاك كهربائية.

وقالت الداخلية إن أربعة مسلحين قُتلوا عندما اندلع تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة قوات الأمن للشقة السكنية التي كانوا يتخذونها وكراً.

وذكرت أن القوات عثرت في الشقة على كمية من المواد المتفجرة وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وثلاث بنادق آلية وأوراق تنظيمية.

وتكافح مصر للقضاء على جماعات متشددة زادت هجماتها أو ظهرت منذ 2013 بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وقُتل المئات من قوات الأمن والمدنيين في هذه الهجمات.

وتقول مصر إن حسم، التي ظهرت عام 2016 وأعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات على قوات الأمن، جناح مسلح لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة حالياً على قائمة المنظمات الإرهابية.

وتنفي جماعة الإخوان أي صلة لها بالعنف والإرهاب. وأصدرت حسم بيانات أعلنت فيها المسؤولية عن هجمات على قوات الأمن، لكن لم تشر في أي منها إلى أي صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

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