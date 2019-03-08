الجزائريون على موعد مع مظاهرات حاشدة والسلطات توقف خدمات القطار والمترو في العاصمة

ترددت أنباء عن توقيف السلطات الجزائرية لخدمات القطار والمترو بالجزائر العاصمة هذا الجمعة والذي يشهد تنظيم احتجاجات شعبية واسعة حيث يستعد الجزائريون عبر ربوع الوطن إلى المشاركة في مظاهرة مليونية هذا الجمعة لتجديد رفضهم إلى ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة رئاسية خامسة. وتعد هذه ثالث جمعة يخرج فيها الجزائريون للمطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد الذي تشهده مؤسسات الدولة، في أكبر تحد للرئيس معتل الصحة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما ويخوض الانتخابات سعيا للفوز بفترة جديدة.

واعتبر نشطاء المجتمع المدني ونقابة المحامين الذين شاركوا في الاحتجاجات مؤخرا أنّ لامبالاة السلطة بالمطالب الشعبية وإصرارها على إجراء الانتخابات في الـ 18 أبريل-نيسان المقبل من خلال ترشيح عبد العزيز بوتفليقة يشكل خطرا على الاستقرار الوطني. من جهتها أكدت المعارضة أن تجاهل مطالب الشعب وتنظيم الرئاسيات المقبلة يعد استفزاز للشعب وآماله.

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وفي بيان اقترح الأمين العام لحزب طلائع الحرية ورئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس مرحلة تمهد المناخ والإطار القانوني لتوفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار، وعدم التضييق على الصحافة، مع رفض التدخل الأجنبي تحت أي شكل من الأشكال. ودعت أحزاب معارضة أخرى إلى توسيع الحراك السلمي الذي يعكس "تطلعات الشعب العميقة".

وأكد الجزائريون من خلال مسيرتين شعبيتين حاشدتين يومي 22 فبراير-شباط والفاتح من مارس-أذار إصرارهم على تحدي الحكومة، وهو ما جعل العديد من الجمعيات والشخصيات تؤيد المظاهرات ضد العهدة الخامسة. ورغم محاولة السلطة تمرير رسالة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، يوم 3 مارس-أذار والتي تضمنت عبارات تشير إلى استماعه إلى المتظاهرين، وإلى أنه سيقوم بعقد ندوة وطنية مباشرة بعد الانتخابات وتنظيم انتخابات مسبقة لن يشارك فيها، تضاعفت التعبئة للمشاركة في احتجاجات هذا الجمعة الموافق لـ 8 مارس-أذار حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات واسعة للمشاركة بكثافة في هذه الاحتجاجات مع توصيات بسلمية الحراك وعدم اللجوء إلى العنف والتخريب والحفاظ على أمن الوطن.

وترددت أنباء عن تأييد المنظمة الوطنية للمجاهدين برئاسة سعيد عبادو، ومنظمة قدماء وزراء التسليح والاتصالات العامة برئاسة دحو ولد قابلية للمسيرات السلمية، وهما منظمتان تملكان تأثيرا كبيرا بين المجاهدين، لما تحملانه من رمزية للثورة الجزائرية، وهو ما يمنح الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر تأييدا أكبر.