فنلندا: استقالة الحكومة لفشلها في إصلاح نظام الرعاية الصحية

أعلن مكتب الرئيس الفنلندي إن الحكومة استقالت اليوم الجمعة بعد فشل خطط لإصلاح نظام الرعاية الصحية مما يدخل البلاد في حالة من الاضطراب السياسي.

وقَبِلَ الرئيس ساولي نينيستو استقالة رئيس الوزراء يوها سيبيلا وطالب الحكومة بتسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة.

ويترأس سيبيلا حكومة تضم الوسط وحزب الائتلاف الوطني (يمين) وحزب الإصلاح الأزرق (مشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي) منذ العام 2015 حين فاز في الانتخابات التشريعية واعدا بـ"إصلاح" كل ما لا يعمل بشل جيد في البلاد، في وقت كانت فنلندا تشهد انكماشا اقتصاديا، وجعل سيبيلا من إصلاح النظام الصحي والإصلاحات الاجتماعية إحدى أولوياته، معتبرا أنها ضرورية للحد من تكاليف الرعاية الصحية في بلد يعاني من شيخوخة سكانية.

ويأتي انهيار الحكومة قبل شهر فقط من الانتخابات البرلمانية بعدما فشل سيبيلا في المضي في الإصلاحات المطروحة جرّاء الانقسام داخل الائتلاف الحاكم بشأنها ليدرك معها أنه لن يكون ممكناً تمريره في البرلمان الحالي، وهذا ما دفعه لتقديم استقالته.

وكتب أنتي كايكونن زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الوسط الذي يتزعمه سيبيلا على تويتر أن رئيس الوزراء استقال "لأنه لن يستطيع إنجاز إصلاحات نظام الرعاية الصحية خلال فترة حكومته".

للمزيد في "يورونيوز":

وحاولت عدة حكومات المضي في هذه الإصلاحات بأشكال متنوعة على مدى الاثني عشر عاما الماضية.

وكان سيبيلا قال من قبل إنه سيحل الائتلاف الحاكم المنتمي ليمين الوسط إذا فشل في تنفيذ إصلاحات الرعاية الصحية والحكومات المحلية.